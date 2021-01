Carbidschieten Kollum en Veenklooster

Publicatie: do 31 december 2020 14.28 uur

KOLLUM - Het carbidschieten is een traditie op oudejaarsdag en werd ruw verstoord door het Coronavirus, in sommige gemeenten werd het verboden. In sommige dorpen kozen de carbidploegen er zelf voor om het dit jaar niet door te laten gaan.

In de gemeente Noardeast Fryslan werd de traditie in stand gehouden en kon het wel doorgaan. De carbidploegen kregen van de gemeente een 1,5 meter-afstand-houden-pakket met hierin een afzetlint, hesjes, mondkapjes en posters. Ook publiek is niet toegestaan tijdens het carbidschieten.

In Kollum waren rond 4.00 uur de eerste knallen met carbid te horen, vanaf een weiland langs de Hesseweg en een weiland langs de Riddersmaweg.

De Carbidploeg uit Feankleaster heeft op oudejaarsdag een heuse drive-in georganiseerd omdat ze geen publiek mochten ontvangen dit i.v.m. de coronaregels handhaving.

In een weiland achter de voormalige Ringobar had de ploeg uit Veenklooster zo’n 15 melkbussen opgesteld. Bezoekers moesten in de auto blijven zitten om zo toch een kijkje te kunnen nemen.

