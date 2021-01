Vrouw aangereden op parkeerterrein bij Jumbo

Publicatie: do 31 december 2020 13.31 uur

GORREDIJK - Een voetganger is op Oudejaarsdag gewond geraakt door een aanrijding met een auto. Deze aanrijding vond omstreeks 12.50 uur plaats op het parkeerterrein van de Jumbo aan de Badweg in Gorredijk. Een achteruit rijdende automobilist zag de vrouw over het hoofd.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor eerste hulpverlening. Per ambulance is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.