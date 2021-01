Carbidschieten in Drachten en Boornbergum

Publicatie: do 31 december 2020 12.34 uur

DRACHTEN - Op Oudejaarsdag was het in de ochtend al raak met eerste knallen gemaakt met carbid. Op vele plekken werd carbid geschoten.

Zo ook op de Teslalaan in Drachten en op de Trisken in Boornbergum. De situatie was hier georganiseerd en het publiek werd op afstand gehouden met linten.

