Ondanks lockdown: recordaantal besmettingen

Publicatie: do 31 december 2020 12.17 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Friesland is de afgelopen week gestegen tot een recordhoogte van 1861. Dat meldt de GGD Fryslân. "Met 4 procent is de stijging veel minder hoog dan de afgelopen drie weken, toen de toename telkens 30 tot 40 procent was. De verzwaarde lockdown lijkt dus wel effect te hebben, maar zorgt nog niet voor een daling."

De afgelopen week kwamen er 1861 besmettingen bij, gemiddeld 266 per dag. Een week eerder was het daggemiddelde 256. Er raakten meer zeventigplussers besmet. Hun aandeel in het totaal steeg van 11% naar 13%. Ook het aandeel mensen tussen 50 en 60 jaar werd groter. In de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar liep het aantal besmettingen terug.

De besmettingsgraad in verpleeg- en verzorgingshuizen blijft stabiel hoog. De afgelopen week zijn weer ruim 100 mensen besmet geraakt. Tien nieuwe locaties werden getroffen door het coronavirus. Op 52 locaties zijn nu een of meer besmettingen (geweest). De Friese ziekenhuizen vangen meer covid-patiënten uit de eigen regio op.

Aantal tests

Het aantal door GGD Fryslân afgenomen tests is de afgelopen week flink afgenomen. Dit komt voornamelijk doordat tijdens de beide kerstdagen veel minder mensen zich lieten testen. Het vermoeden bestaat dat mensen met klachten toen testen hebben uitgesteld of afgesteld. Er werden in een week 10.719 tests afgenomen, gemiddeld 1531 per dag. Een week eerder waren dit 1910 per dag.

Voor oudejaarsdag zijn nauwelijks meer dan 1000 mensen ingepland voor een test bij de GGD. Dat betekent dat het aantal vastgestelde besmettingen de komende dagen ook lager zal uitvallen. Dit geeft meer ruimte voor het bron- en contactonderzoek zodat er weer meer zicht op het virus komt.

Het aantal overleden covid-patiënten en het aantal patiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis stijgt. Deze week is het overlijden van 16 mensen met het virus gemeld bij de GGD. Alleen half november was dit aantal hoger (17 sterfgevallen). Er waren 10 nieuwe opnames in de Friese ziekenhuizen.

Gemeenten

Vier gemeenten hadden nog niet eerder zoveel besmettingen als deze week; Noardeast-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland en Harlingen.

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week (zeven dagen): Leeuwarden 292, Súdwest-Fryslân 285, Noardeast-Fryslân 159, Waadhoeke 149, Smallingerland 141, Heerenveen 117, De Fryske Marren 111, Achtkarspelen 99, Dantumadiel 67, Weststellingwerf 60, Opsterland 52, Tytsjerksteradiel 51, Ooststellingwerf 37, Harlingen 24, Ameland 10, Terschelling 3, Schiermonnikoog 1 en Vlieland 0.