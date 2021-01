Stapel autobanden in brand gezet in Opende

Publicatie: do 31 december 2020 00.39 uur

OPENDE - De brandweer moest woensdag om 23.39 uur uitrukken voor een brand in Opende. Op de kruising van de Leidijk met de Postdijk was een stapel autobanden in brand gezet. De brandweerlieden hebben de brand geblust.