Brandweer blust buitenbrand Lauwersseewei Anjum

Publicatie: wo 30 december 2020 22.50 uur

ANJUM - De brandweer van Anjum kreeg woensdagavond rond tien uur een melding van een buitenbrand aan de Lauwersseewei N361 bij Anjum.

Nabij afslag naar Anjum was een bult afval in de brand gestoken. Met twee stralen hogedruk had de brandweer de brand snel geblust.

Sporen in het drassige gras laten sporen zien die van en naar de brandbult lopen van een tractor met aanhanger.

