Auto botst op vangrail op Centrale As

Publicatie: wo 30 december 2020 20.36 uur

SUMAR - Een automobilist is woensdag even voor 20.00 uur in de vangrail gereden van de Centrale As tussen Burgum en Nijega. De bestuurder kwam vermoedelijk in de berm terecht en deed daarop een stuurcorrectie. De vangrail werd geraakt en de auto kwam daarna tot stilstand.

De politie heeft de linker rijstrook tijdelijk afgezet om de situatie rondom de auto veilig te stellen. Een berger heeft het voertuig daarna afgevoerd.