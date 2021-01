Blauwe hond duikt op in vijver in Burgum

Publicatie: wo 30 december 2020 18.35 uur

BURGUM - De Blauwe Hond is terecht. Het kunstwerk dook woensdagmiddag op in de vijver bij het politiebureau in Burgum. De hond verdween vorige week uit de bronsgieterij waar het beeld in brons gegoten zou worden. Hoe de hond precies is Burgum is gekomen, is onbekend.

De hond wilde nog wel wat aan de Burgumers laten weten:

Hé blauwe hond! Wat doe je hier?

"Burgum is mijn nieuwe thuis! Ik mag straks op het toekomstige van Sminiaplein gaan wonen. Daar heb ik zo'n zin in! Ik wilde niet langer op mijn verhuizing wachten. Dus ben ik vannacht ontsnapt en heb ik een flinke wandeling gemaakt."

Waar kom je vandaan dan?

"Helemaal uit Brabant. De Deventerse kunstenaars Paul Keizer en Albert Dedden, beter bekend als de Space Cowboys, hebben mij ontworpen. Afgelopen jaar ben ik bij bronsgieterij Kemner in Cuijk tot leven gewekt. Maar als echte Fries heb ik daar natuurlijk eigenlijk niets te zoeken."

Ben je er niet goed verzorgd?

"Zeker wel. Maar de Burgumers zijn mijn echte baasjes. Ik wilde bij mijn familie zijn. Zeker in deze rare tijden."

Wanneer kom je definitief bij ons wonen?

"Ik had eigenlijk gehoopt op 1 januari. Maar helaas schiet het met de bouw van de nieuwe woningen in Burgum niet zo op. Nu weet ik dus niet wanneer ik mag komen."

Wat vind je tot nu toe van Burgum?

"Geweldig! Hartstikke fijn dat er voor mij en mijn soortgenoten zo'n mooi park is aangelegd. En de mensen zijn ontzettend aardig. Ik denk dat Burgumers best wat trotser op hun dorp mogen zijn. Ik vind het in ieder geval een eer om hier te wonen!"

Wat ga je straks doen als je op je nieuwe plekje staat?

"Ik hoop vooral dat ik mensen blij kan maken. En dat ze elkaar bij mij gaan ontmoeten. Wie weet trek ik ook meer bezoekers naar Burgum."

Heb je trouwens ook een naam?

"Nog niet. Die mogen mijn nieuwe baasjes straks voor me verzinnen."

