Pakketbezorger eindigt in de sloot

Publicatie: wo 30 december 2020 14.27 uur

AALSUM - Een pakketbezorger is woensdag rond het middaguur met zijn voertuig in de sloot beland langs de Hantumerwei bij Aalzum. De bezorger had net een pakketje bij een woning afgeleverd en reed achteruit over het pad terug naar de weg. Op een gegeven moment ging dat mis en even later lag het voertuig in de sloot.

De bezorger kwam met de schrik vrij. Er is inmiddels een berger ter plaatse gekomen maar deze kon het voertuig er niet uit krijgen. Het is nu wachten op groter materieel om de bus uit de sloot te kunnen takelen. Omstreeks 15.00 uur kwamen twee bergingsvoertuigen ter plaatse om te starten met de berging.

