Auto botst op geparkeerde auto in Drachten

Publicatie: wo 30 december 2020 11.36 uur

DRACHTEN - Een automobilist is woensdagochtend tegen een geparkeerde auto gereden in Drachten. Dat gebeurde omstreeks 9.14 uur op de Lijsterstraat. De bestuurster kwam vanaf de Robijnekamp en na de bocht werd de geparkeerde auto geraakt.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om één betrokkene te controleren. Deze kwam uiteindelijk met de schrik vrij. De bestuurster is gecontroleerd op alcoholgebruik maar ze had niet gedronken. De politie heeft het ongeval onderzocht en in kaart gebracht.

FOTONIEUWS