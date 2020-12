Man komt om bij noodlottig ongeluk bij Raard

Publicatie: di 29 december 2020 22.05 uur

RAARD - De hulpdiensten werden dinsdag om 18.45 uur gealarmeerd voor een ongeval bij Raard. Er was melding gemaakt dat er een fiets bij het water was aangetroffen aan een doodlopende pad langs de Lineleane.

Een politieauto is het pad langs weiland ingereden om bij de locatie te komen. Een ambulance deed ook een poging maar kwam in een bocht vanwege het gewicht van de ambulance vast te zitten in de drassige berm. Het ambulance- en brandweerpersoneel moest daarom het laatste stukje te voet afleggen. Naast de politie, twee ambulances en de brandweer werd ook de hulp van het Mobiel Medisch Team ingezet. De traumahelikopter keerde echter ter hoogte van Damwâld huiswaarts.

De man is uit de sloot gehaald, maar alle hulp kwam voor het slachtoffer te laat. De politie onderzoekt het incident maar sluit niet uit dat het een noodlottig ongeluk betreft. Een berger heeft later de ambulance uit de drassige berm getrokken waarna deze zijn weg zonder schade kon vervolgen.

