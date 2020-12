Winkeldief: 'Ik ben hier niet zo goed in'

Publicatie: di 29 december 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - Op twee achtereenvolgende dagen had een Drachtster (39) diefstallen gepleegd bij de plaatselijke Albert Heijn. Beide keren werd hij gesnapt. "Hier ben ik niet zo goed in", had hij tegen zijn advocaat gezegd.

Dik strafblad

"Het kwartje is nu wel bij hem gevallen", zei advocaat Anton de Haan tegen rechter Klaas Bunk. De Drachtster heeft een dik strafblad, maar zou nu eindelijk inzien dat het zo niet verder kan. Op 16 en 17 december liep hij tegen de lamp toen hij achtereenvolgens vlees en kaas en vijf verpakkingen wasmiddel van het merk Vanish wilde stelen.

Helft van de waarde

De Drachtster had toegegeven dat hij beide keren op bestelling had gestolen. De naam van zijn opdrachtgever wilde hij niet noemen. Hij wou nog wel prijsgeven dat hij de helft van de waarde van het gestolene zou krijgen. Behalve dat hij een omvangrijk strafblad heeft, liep hij ook nog eens in een proeftijd. Er hingen hem drie weken voorwaardelijke celstraf boven het hoofd.

Afstraffen

De reclassering zag weinig heil in het begeleiden van de Drachtster. Drugsgebruik zou volgens de reclassering een belangrijke rol spelen in het leven van de verdachte. In het verleden weigerde hij mee te werken aan behandelingen. Dan maar afstraffen, oordeelde officier van justitie Margreeth Meijer. “Ik zie er geen heil in de reclassering te belasten met toezicht”, aldus de officier.

Acht weken cel

De officier eiste vier weken cel plus omzetting van de drie weken in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechter deed het iets anders, om de Drachtster de kans te geven te laten zien dat hij zijn leven wilde beteren. Bunk legde acht weken cel op waarvan de helft voorwaardelijk. De drie weken die bij de proeftijd hoorden, moet de man ook uitzitten. Mocht hij weer de fout in gaan, dan komen de vier weken voorwaardelijk om de hoek kijken.