Brandweer blust buitenbrand in Twijzelerheide

Publicatie: di 29 december 2020 01.02 uur

TWIJZELERHEIDE - Opnieuw is er brand gesticht bij de Skoalstrjitte in Twijzelerheide. De brandweer van De Westereen werd om middernacht opgeroepen voor de brand. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de brand geblust.

Het ging vermoedelijk om pallets die in brand waren gestoken.

FOTONIEUWS