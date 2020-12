Drachtster betrapt op bezit van meerdere wapens

Publicatie: ma 28 december 2020 21.40 uur

DRACHTEN - Een 19-jarige man uit Drachten is maandagmiddag door de politie opgepakt omdat hij meerdere wapens bij zich had. Agenten hielden de jongeman staande in een tunnel aan de Martinus de Boerstraat in Drachten.

De man bleek bij controle in het bezit te zijn van een gasdrukpistool, een vlindermes en een keukenmes. Het keukenmes was bovendien dusdanig bewerkt dat het inmiddels een verboden wapen is geworden. De verdachte is door de politie gehoord en zal zich later tegenover de rechter moeten verantwoorden.