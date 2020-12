Teake van der Meer uit De Westereen overleden

Publicatie: ma 28 december 2020 17.19 uur

DE WESTEREEN - De 83-jarige Teake van der Meer, beter bekend als Lytse Teake fan De Westereen, is maandag overleden. Van der Meer werd in heel Friesland bekend als cabaretier. In 2017 begon hij met een afscheidstournee om alle plaatsen waar hij had opgetreden, nog één keer te bezoeken. Door het coronavirus kwam daar begin dit jaar een einde aan.

Van der Meer is gestorven aan de gevolgen van asbestkanker, zo schrijft de Leeuwarder Courant. In september werd deze ziekte bij hem geconstateerd.