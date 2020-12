Rechtbank: Buitenposter was geen 'brooddealer'

Publicatie: ma 28 december 2020 14.45 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige oud-inwoner van Buitenpost die vijf jaar lang vanuit zijn woning speed heeft gedeald, is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 99 dagen plus 365 dagen voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel heeft de man al in voorarrest uitgezeten.

Geen 'grootschalige handel'

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. De rechtbank hield er rekening mee dat de verdachte geen brooddealer was en dat er geen sprake was van 'grootschalige handel'. De man heeft zijn leven een andere wending gegeven: hij is verhuisd naar Amsterdam en heeft volgens de rechtbank zijn banden met zijn oude netwerk in Buitenpost verbroken.

Verslaving onder controle

Ook heeft hij zijn verslaving onder controle. De rechtbank wil die positieve ontwikkeling niet doorbreken door de man alsnog voor langere tijd naar de gevangenis te sturen. Hij kreeg een drugsverbod en moet meewerken aan middelencontroles.