Blauwe Hond verdwenen uit Brabantse bronsgieterij

Publicatie: ma 28 december 2020 14.25 uur

BURGUM - Het Burgumer kunstwerk De Blauwe Hond is tijdens de kerstdagen verdwenen uit de bronsgieterij Kemner in Cuijk. Het nieuws werd maandag op Facebook bekendgemaakt door de kunstenaar. De verdwijning werd maandag rond 7.00 uur ontdekt door Boudewijn Kemner. Hij lichtte daarop kunstenaar Albert Dedden in.

"Nee echt onbegrijpelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren, we hebben de poort netjes afgesloten, voldoende water en brokjes achtergelaten en ook quarantainetechnisch gezien verkeerde het beeld al een flinke tijd in isolatie, zonder enig infectiegevaar. Maar goed het lijkt erop dat de daders deze hoofdprijs niet hebben laten liggen en met zwaar materieel de 'Blaue Hont' uit zijn mand hebben getakeld." aldus Dedden in een bericht op Facebook.

Het kunstwerk van brons weegt 1500 kilogram en zou een plekje krijgen op het plein aan de Hillamaweg in Burgum. Het kunstwerk kostte 75.000 euro excl. btw. Mensen die iets hebben gezien, worden opgeroepen om contact op te nemen met de eigenaar.