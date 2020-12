Rolcontainer in brand gezet in Gorredijk

Publicatie: zo 27 december 2020 21.48 uur

GORREDIJK - De brandweer moest zondag om 21.18 uur uitrukken voor een buitenbrand aan de H. Ringenoldusstrjitte in Gorredijk. Op de skatebaan was een rolcontainer in brand gestoken. De brandweerlieden hebben het vuur gedoofd.

FOTONIEUWS