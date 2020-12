Met deze 7 tips vind je de beste zorgverzekering (in 2021)

Publicatie: zo 27 december 2020 13.00 uur

LEEUWARDEN - Volgens een voorspelling van Zorgwijzer gaan er tussen kerst en oud en nieuwe nog ongeveer een half miljoen mensen een nieuwe zorgverzekering kiezen voor 2021.

En door de strenge lockdown is het drukker dan ooit, vertelt Koen Kuijper van Zorgwijzer: "Mensen kunnen niet met vakantie en zitten noodgedwongen thuis vanwege de beperkingen. Dan maak je toch gemakkelijker de stap om online verzekeringen te vergelijken".

Maar hoe kies je de goedkoopste en beste zorgverzekering in jouw situatie?

Om je op weg te helpen, zetten we zeven gouden tips voor je op een rij.

1. Verzeker gezinsleden apart

Deze tip levert je het meeste geld op.

Binnen een gezin komt het vaak voor dat men bij precies dezelfde verzekeraar zit, soms zelfs met precies dezelfde basis- en aanvullende verzekering.

"Maar dat is geen goed idee", stelt Kuijper. "Een zorgverzekering is namelijk afgestemd op persoonlijke wensen. De kans is groot dat jouw partner een heel ander zorgbehoefte heeft dan jezelf. Daarom is het voordeliger om je los van elkaar te verzekeren", legt Kuijper uit.

Als je jezelf apart gaat verzekeren, betekent dat automatisch dat je ook twee vergelijkingen doet, één voor jezelf en één voor je partner. De kans is groot dat er twee verschillende verzekeraars als goedkoopste of beste uit de bus komen.

2. Kijk naar de klantwaardering

Hoewel een lage premie mooi is meegenomen, is de service van je zorgverzekeraar een minstens zo belangrijk aspect. Kijk daarom goed naar het gemiddelde klantcijfer.

Kuijper: "Het kan geen kwaad om een paar reviews te lezen. Zo krijg je een aardig beeld van hoe de verzekeraar in de praktijk werkt en hoe het omgaat met haar klanten."

DSW, Ditzo, Pro Life, ONVZ, OHRA, Just, CZdirect en Univé behoren tot de best beoordeelde verzekeringsmaatschappijen van 2020, blijkt uit onderzoek van Zorgwijzer.

3. Pas op voor beperkte zorgkeuze

Bij vier zorgverzekeringen heb je in 2021 te maken met beperkte keuze uit ziekenhuizen voor planbare zorg, namelijk:

1. ZEKUR - Gewoon ZEKUR Zorg

2. ZieZo - Selectief

3. Zilveren Kruis - Basis Budget

4. Pro Life - Principe Polis Budget

Als je kiest voor zo'n polis is het extra belangrijk dat je erop let dat jouw ziekenhuis een contract met je verzekeraar heeft gesloten. Anders loop je het risico dat je een deel van de kosten zelf moet betalen. Het voordeel van deze verzekeringen is dat ze vaak goedkoper zijn dan de rest. Dus als je zorgkeuze niet belangrijk vindt, kan dit interessant zijn.

4. Staar je niet blind op een collectiviteitskorting

Er zijn nog steeds miljoenen Nederlanders collectief verzekerd via hun werkgever. Deze groep is in de veronderstelling goed en voordelig verzekerd te zijn in 2021.

De waarheid ligt echter anders, legt Kuijper uit:

"Collectief verzekerden betalen de korting die ze ontvangen van de verzekeraar vaak uit eigen zak. Veel mensen hebben dat niet door en nemen niet de moeite om een vergelijking te maken. In de praktijk blijkt het meestal voordeliger om een individuele zorgverzekering te kiezen, zonder korting."

5. Verhoog je eigen risico

Deze tip is niet voor iedereen weggelegd, maar het feit blijft dat een grote groep Nederlanders hun verplichte eigen risico van 385 euro vrijwel nooit opmaakt. Voor hen kan het interessant zijn om dit bedrag op te hogen, bijvoorbeeld naar 885 euro.

Door het eigen risico te verhogen, ontvang je een aantrekkelijke korting op de zorgpremie. Deze kan oplopen tot 300 euro op jaarbasis, ofwel 25 euro per maand. Dat is mooi meegenomen.

Let op: het verhogen van je eigen risico is niet slim als je doorgaans veel medische kosten maakt, bijvoorbeeld voor medicatie, chronische fysiotherapie of ziekenhuis bezoekjes.

6. Betaal je premie in één keer

Door de zorgpremie in één keer voor een heel jaar te betalen, ontvang je bij de meeste verzekeraars een korting van 1 of 2 procent op de totale premie. Voor een koppel die jaarlijks 3.000 euro aan premie betaalt voor de basis- en aanvullende verzekering, betekent dat een korting van 30 tot 60 euro.

Naast de korting is er nog een mogelijk voordeel van je premie jaarlijks te betalen, namelijk dat je minder vermogensbelasting betaalt.

7. Wacht niet te lang met de overstap

Je hebt nog een paar dagen de tijd om te wisselen van zorgverzekering. De deadline hiervoor ligt op 31 december om 23:59. Wacht dus niet te lang en stap over van zorgverzekering.

Als je nog dit jaar wisselt van zorgverzekeraar zorgt de nieuwe ervoor dat de oude wordt stopgezet. Je hoeft dan zelf niets te regelen. Een andere mogelijkheid is om je huidige polis nog dit jaar handmatig op te zeggen. Je hebt nog heel januari de tijd om een andere zorgverzekering af te sluiten.