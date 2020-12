Uitslaande brand aan de Bosk in Rottevalle

Publicatie: za 26 december 2020 22.27 uur

ROTTEVALLE - De brandweer werd op Tweede Kerstdag gealarmeerd voor een brand in een schuur aan de Bosk in Rottevalle. De eerste brandweerploeg werd om 22.11 uur opgeroepen en het bleek te gaan om een uitslaande brand in een hok met daarin vermoedelijk voertuigen.

Een tweede ploeg werd opgeroepen om behoud van de woning veilig te stellen. Door de harde wind laait het vuur flink op. Een naastgelegen caravan is ook in brand gevlogen, evenals een garage dat naast het huis stond. Een vrachtwagen die bij de brand staat, wordt momenteel weggereden om te voorkomen dat deze ook vlam vat.

Even voor 23.00 uur leek de brand aardig onder controle.

