Herstel rotonde DamwÃ¢ld gaat 125.000 euro kosten

Herstel rotonde Damwâld gaat 125.000 euro kosten

Publicatie: za 26 december 2020 11.13 uur

DAMWâLD - De 'klachtrotonde' aan de Haadwei in Damwâld wordt binnenkort hersteld. De kruising met de Conradi-Veenlandstrjitte krijgt een mini-rotonde en de kosten worden geraamd op zo'n 125.000 euro. De kosten zal de gemeente Dantumadiel zelf moeten betalen. De rest van de herinrichting van het dorp werd betaald via het provinciale budget Kansen in Kernen.

Via een motie riep de gemeenteraad het gemeentebestuur in juni 2020 op om te onderzoeken of een microrotonde te realiseren was. Alle politieke partijen (met uitzondering van CDA) stemden voor deze motie. Veel inwoners van Damwâld klaagden over de nieuwe rotonde en winkeliers vonden de rotonde gevaarlijk in combinatie met vrachtverkeer. Ook gaven leerlingen, begeleiders en onderwijzers van de Wingerd aan de huidige structuur van de kruising als zeer onveilig ervaren werd.

De schets van BonoTraffics gaat op dit moment vooral over wat er mogelijk is. Door de rotonde zo compact mogelijk te maken, moet gemotoriseerd verkeer stevig af laten remmen. Een middeneiland voorkomt dat auto's dwars over de rotonde rijden. Als alles meezit kunnen de bestaande elementen/lichtmasten midden op het kruispunt behouden blijven. De positie van de voetgangers krijgt vooral aandacht, met name daar waar de Haadwei wordt overgestoken. Fietsers mogen zowel op de rijbaan als de stroken daarnaast rijden.

De gemeenteraad zal binnenkort besluiten over het plan. Bekijk de video uit 2018 over de verwarring onder de verkeersdeelnemers.