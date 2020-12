Autobanden in brand gezet in Harkema

Publicatie: za 26 december 2020 01.41 uur

HARKEMA - De brandweer van Drogeham moest vrijdagnacht uitrukken voor een brand in een fietstunnel in de Betonwei in Harkema. Omstreeks 0.25 uur waren er autobanden in de tunnel ter hoogte van Barchhiem in brand gestoken.

De brandweer wist het vuur snel te doven. De politie kwam kort ook even een kijkje nemen. De tunnel is wel vaker het toneel voor brandstichting.

