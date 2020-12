Hulpdiensten uitgerukt voor explosief op straat

Publicatie: vr 25 december 2020 20.09 uur

DE WESTEREEN - De hulpdiensten kwamen op Eerste Kerstdag in actie voor een mogelijk explosief. Het was omstreeks 19.15 uur aangetroffen aan de Sportloane in De Westereen. Naast de politie kwam ook de brandweer en een ambulance uit voorzorg ter plaatse.

Er waren een cobra-bom, benzine en een telefoon aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is daarop opgeroepen om het explosief onklaar te maken. Een medewerker van de EOD heeft het stuk vuurwerk weg weten de halen. De politie heeft een onderzoek gestart naar de situatie.

