Opbrengst Zalmactie Dokkum naar Stichting Altijd Doen

Publicatie: vr 25 december 2020 11.26 uur

DOKKUM - De Zalmactie 2020 in Dokkum heeft een mooie opbrengst van 1775 euro voor Stichting Altijd Doen opgeleverd. Initiatiefnemer van de Zalmactie was Lionsclub Dokkum Bonifatius. Donderdag werd de cheque met opbrengst aangeboden aan Stichting Altijd Doen.

Zalmactie krijgt naam

De opbrengst was zelfs hoger dan vorig jaar, ondanks dat de verkoop op de Kerstfair dit jaar geen doorgang kon vinden. Mede-initiatiefnemer Sjoerd Radersma van de Lionsclub is erg tevreden met het verloop van de actie: "De verkoop was nu volledig online. Je merkt dat de actie al echt bekender wordt. Het was het tweede jaar dat we dit organiseren en we gaan er een traditie van maken zo vlak voor Kerst."

Lionsclub Dokkum Bonifatius organiseert gedurende het jaar acties en evenementen om fondsen te werven voor goede doelen, door zelf de handen uit de mouwen te steken en als vrijwilliger aan de slag te gaan. De Zalmactie is één van de activiteiten die de Lionsclub organiseert. Bij de zalmactie is bewust gekozen voor een lokale win-win samenwerking. Sjoerd: "Of eigenlijk win-win-win. Als lokale serviceclub kunnen we zo van betekenis zijn voor een prachtig lokaal goed doel dat de Stichting Altijd Doen is. En het gezonde product wordt geleverd door de lokale ondernemer Foodvans. Een prima samenwerking!"

Stichting Altijd Doen in 2021

Stichting Altijd Doen is een organisatie die in 2006 in het leven is geroepen door een groep enthousiaste Dokkumers die graag iets extra's wilden doen voor die mensen die het in het dagelijks leven niet altijd even gemakkelijk hebben. Voor kerst 2020 bezorgde het team van de stichting bijvoorbeeld 200 kerstdiners bij mensen in Dokkum die deze extra steun goed kunnen gebruiken.