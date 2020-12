BroeksterwÃ¢ld: politie is overvaller op het spoor

Broeksterwâld: politie is overvaller op het spoor

Publicatie: do 24 december 2020 12.58 uur

BROEKSTERWâLD - De politie is de overvaller op het spoor die op 14 december een 70-jarige vrouw uit Broeksterwâld overviel in haar woning aan de Patrimoniumwei. De vrouw werd bedreigd met een wapen en er werd geld buitgemaakt. "Hoewel het slachtoffer niet gewond raakte, is zij nog behoorlijk onder de indruk van wat haar is overkomen." zo laat de politie weten.

Tijdens het politie-onderzoek zijn inmiddels ook namen genoemd waarbij één persoon bijzondere aandacht heeft van de politie. Zijn betrokkenheid bij de overval wordt op dit moment onderzocht. Toch is de politie ook op zoek naar getuigen die iets gehoord of gezien hebben en die meer kunnen vertellen om deze zaak op te lossen. Getuigen kunnen bellen met de politie via 0900-8844. Als u anoniem wilt blijven, neem dan contact op met 0800-7000.