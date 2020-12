Kerkklokken luiden op eerste kerstdag

Publicatie: do 24 december 2020 10.29 uur

GINNUM - Op vrijdag 25 december om 19.00 uur luiden verspreid over heel Friesland vrijwel alle klokken van de 53 kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het is een teken van verbondenheid, troost en hoop.

Door de lockdown en alle andere maatregelen als gevolg van de coronacrisis, is het voor veel mensen een moeilijke tijd. "Daarom willen we met dit gebaar iedereen een hart onder de riem steken." zo laat de stichting weten. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar klonken op de woensdagavonden de klokken van de kerken ook al. Dit werd zeer goed ontvangen en door velen gewaardeerd. Daarom is besloten om dit op eerste kerstdag, eenmalig, opnieuw te doen.