Auto binnen 24 uur na koop uitgebrand in Drachten

Publicatie: wo 23 december 2020 16.06 uur

DRACHTEN - Op de Noorderhogeweg in Drachten is woensdagmiddag een auto in brand gevlogen. De brandweer werd om 15.37 uur opgeroepen voor de brand. De bestuurder wist op tijd het voertuig te verlaten.

De brandweer van Drachten heeft de brand geblust. Het voertuig is helemaal uitgebrand. De Noorderhogeweg werd tijdens het bluswerk afgesloten voor het doorgaande verkeer. De Peugeot 307 uit 2003 was dinsdag net op naam gezet van een nieuwe eigenaar.

