De Lawei schenkt 450 dinerboxen aan voedselbank

Publicatie: wo 23 december 2020 10.58 uur

DRACHTEN - De Lawei Kerstdinerbox blijkt een groot succes. Er zijn de afgelopen twee weken ruim 500 dinerboxen online besteld en daarmee zijn ze volledig uitverkocht. Dat is zelfs meer dan de organisatie had verwacht. "Dat het zo storm zou lopen hadden we niet durven hopen", zegt Alfred Matthijssen, hoofd bedrijfsvoering van De Lawei.

Voor elke verkochte dinerbox schenkt De Lawei ook een driegangendiner aan de Voedselbank Drachten. Het doel was 450 boxen te verkopen zodat alle huishoudens die afhankelijk zijn van de Voedselbank Drachten allemaal kunnen genieten van een diner tijdens de feestdagen. Dat doel is ruimschoots gehaald.

Kopers van de Kerstdinerbox konden als extra optie kiezen om een bedrag van €5,- te doneren aan de Voedselbank. "Dankzij alle donaties hebben we ook nog €750,- voor de Voedselbank opgehaald. De website van De Lawei bood tevens de mogelijkheid tot doneren en zo kunnen we nog een extra steentje bijdragen", aldus Matthijssen. Dit bedrag wordt op 30 december in de vorm van een waardecheque uitgereikt aan het bestuur van Voedselbank Smallingerland.