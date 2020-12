Auto slaat over de kop na ongeval in Bakkeveen

Publicatie: di 22 december 2020 20.43 uur

BAKKEVEEN - Op de Mandefjild in Bakkeveen sloeg dinsdagavond een busje over de kop. Het ongeval vond omstreeks 20.05 uur plaats. Het busje kwam op de zij in een weiland tot stilstand. De hulpdiensten waaronder politie, brandweer, ambulance en de traumahelikopter werden gealarmeerd voor het incident.

De 58-jarige bestuurder uit Tolbert is behandeld in de ambulance en met spoed, onder begeleiding van de trauma-arts, naar het UMCG gebracht. Bij de bestuurder is door de politie een bloedproef afgenomen. Dit omdat de agenten alcohol roken. De resultaten van de bloedproef zijn nog niet bekend.

FOTONIEUWS