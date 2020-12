Gytha de Boer uit Ternaard brengt eerste boek uit

Publicatie: di 22 december 2020 19.30 uur

TERNAARD - Als hobby schreef ze altijd al veel maar dit voorjaar besloot Gytha de Boer uit Ternaard om stoute schoenen aan te trekken. Ze stuurde een manuscript van haar boek 'Verloren strijd - Twee mensen, één doodvonnis' naar de uitgever. En begin december werd het boek al door Uitgeverij Boekscout op de markt gebracht.

In het boek beschrijft Gytha de Boer hoe hecht de band is tussen Jessica en Mark, en hoeveel hechter deze wordt wanneer Mark ongeneeslijk ziek blijkt te zijn. De onafscheidelijke tweeling moet zonder elkaar verder. Jessica gaat de strijd aan met haar gevoelens en de wanhoop die haar overspoelt met het idee alleen achter te blijven. Ondertussen worstelt Mark met de gevolgen van zijn ziekte.

Het is voor Gytha de Boer haar eerste boek dat uitgegeven wordt. Schrijven is altijd haar grote passie geweest. Haar Inspiratie komt voornamelijk uit het dagelijks leven en haar werk in de zorg. Tot voor kort was het op papier zetten van haar hersenspinsels een hobby. Met 'Verloren strijd' debuteert ze in de schrijverswereld.

Het boek is online te bestellen (of mogelijk te verkrijgen via een lokale boekhandel met afhaal- of bezorgservice).