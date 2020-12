Drugsdealers dreigen met vuurwapen: 7 maanden cel

Publicatie: di 22 december 2020 16.15 uur

LEEUWARDEN - Twee inwoners van Den Haag (20 en 29 jaar) zijn door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot zeven maanden cel plus twee maanden voorwaardelijk. In de nacht van 22 juni hebben ze op de Melkkelder in Drachten twee mannen, een 26-jarige Groninger en een 35-jarige man zonder vaste verblijfplaats, met een vuurwapen bedreigd.

Schoudertasje afgeven

De mannen kwamen elkaar ‘s nachts op straat tegen. Volgens de slachtoffers pakte de jongste verdachte meteen een vuurwapen, laadde het door en richtte het op hun. De Groninger en de andere man namen de benen. De verdachten dwongen een van hen zijn schoudertasje af te geven, maar gaven dat later ook terug.

Arrestatieteam

De Hagenaars bivakkeerden destijds in Drachten, ze dealden drugs. Hun verhaal was dat de slachtoffers ook dealden en de confrontatie waren aangegaan omdat ze hun beschouwden als concurrenten. Die lezing leek de rechtbank in elk geval deels te volgen, verzoeken om smartengeld van de slachtoffers werden niet toegewezen. Er zijn volgens de rechtbank “aanwijzingen” dat de twee mannen de verdachten hebben opgezocht. Voor de aanhouding van de verdachten, later die nacht, was een arrestatieteam opgetrommeld.