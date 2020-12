Doodsbedreigingen voor buurvrouw: 1 maand cel

Publicatie: ma 21 december 2020 15.33 uur

LEEUWARDEN - Voor het tot twee keer toe - indirect - bedreigen van zijn buurvrouw, werd een Dokkumer (51) maandag door de politierechter veroordeeld tot een celstraf van een maand. De Dokkumer zou meermaals voor overlast hebben gezorgd. Toen hij op een gegeven moment een brief van de woningbouwvereniging kreeg, waarin hem een uitzetprocedure werd aangezegd, zou de man des duivels zijn geworden.

'Dit wordt een mooie zaak'

Voor de woning van de buurvrouw en tegenover de ex-man en de voormalige schoonmoeder van zijn buurvrouw zou hij de vrouw met de dood hebben bedreigd. Dat ontkende de Dokkumer. In plaats van dat hij gezegd zou hebben "Dit wordt een moordzaak" had hij gezegd "Dit wordt een mooie zaak". De man zou de bedreigingen eind november en op 7 december hebben geuit.

Hulpverlening

Sinds het laatste incident zit hij vast. De rechter bepaalde dat hij nog even niet naar huis kan, hij moet tijdens de feestdagen 'binnen' blijven. De man heeft een strafblad, hij is al verschillende keren veroordeeld, meestal voor rijden met drank op. Hij liep in een proeftijd: een voorwaardelijke celstraf van twee maanden zette de rechter niet om in een definitieve straf. Een langere celstraf zou kunnen betekenen dat de hulpverlening die de Dokkumer sinds kort krijgt, stopgezet zou worden.

Zo snel mogelijk verhuizen

De buurvrouw nam de bedreigingen aan haar adres zeer serieus. Volgens de officier van justitie heeft ze eind november al de woning verlaten en is ze nog steeds niet teruggekeerd. De verdachte heeft de woning nog steeds. De rechter adviseerde hem om maar zo snel mogelijk te verhuizen. "Als dit zo doorgaat, zien we u hier over een paar weken weer".