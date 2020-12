Boris (29) kookt gezond en gratis voor Kerstavond

Publicatie: ma 21 december 2020 15.20 uur

DOKKUM - Met het initiatief Blessed Meals wil de 29-jarige Boris Provily uit Dokkum verse maaltijden bereiden en deze gratis weggeven op Kerstavond. Na een succesvolle en hartverwarmende eerste 'proef' eerder deze maand wordt het project voortgezet. "Zo mooi om de mensen te zien opvrolijken," vertelt Boris, "daar doen we het voor!"

Met Blessed Meals wil Boris Provily mensen die het moeilijk hebben, door bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid of financiële nood, een lekkere en gezonde maaltijd aanbieden. Helemaal gratis. Tijdens de proef werden met een groepje vrijwilligers 15 huishoudens in Dokkum blij gemaakt met in totaal 28 maaltijden. Deze eerste avond werd gezien als een soort voorproefje en oefening voor meer. "Hoe mooi zou het zijn als we dit door kunnen zetten in het nieuwe jaar. Als het aan de hulp ligt, die aan alle kanten wordt aangeboden, belooft het veel goeds."

De Kerstavond gaan ze met veel zin tegemoet. Met de ware kerstgedachte: om hoop te brengen in een donkere tijd voor veel mensen. Zo doet Blessed Meals dat op hun manier door eten uit te delen: de universele taal van de liefde. Aanmelden of iemand opgeven voor een gratis maaltijd kan door te mailen naar info@blessedmeals.nl. De aanmeldingen zijn tot en met dinsdag 22 december. Bezorgen is mogelijk in Dokkum.