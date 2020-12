Drachtster horeca massaal te huur aangeboden

Publicatie: ma 21 december 2020 11.11 uur

DRACHTEN - Wie door Drachten loopt maandag zal misschien wel even schrikken. Op veel plekken hangt bij horecazaken een groot bord met Te Huur aan het pand. Gelukkig is het nog niet zo ver, het is een noodkreet van de ondernemers voordat het echt zo ver is. Want bij veel van hen staat het water tot aan hun lippen.

De horeca heeft inmiddels alweer een aantal weken de deuren noodgedwongen gesloten. Waar restaurants het slechts moeten doen met afhaal, hebben de kroegen helemaal niks meer. Met deze actie willen de Drachtster horecaondernemers er voor zorgen dat zij niet vergeten worden. Zowel bij de inwoners als bij Den Haag.

Sven Boxum van Club Champino en De Skihut bracht het idee naar Drachten. Het voelt fijn dat we als horeca ondernemers onze krachten bundelen en samen aandacht kunnen vragen voor onze situatie, we zitten in hetzelfde zinkende schip.

Technisch al failliet

De knalroze borden zijn een reactie op de persconferentie van afgelopen week waarin bekend werd gemaakt dat de steun- en herstelpakketten wel verlengd, maar niet substantieel uitgebreid zullen worden.

Eigenlijk al te laat

"Dat is voor velen niet genoeg." zegt Sven Boxum, mede-eigenaar van Club Champino en De Skihut. "De situatie is alleen houdbaar als je vet op de botten hebt. Veel ondernemers ontvangen nu wel steun en hebben betalingsregelingen getroffen maar zijn technisch al failliet. Als schuldeisers nu aan zouden kloppen valt meer dan de helft om."

Waarom trekken ze nu niet de stekker eruit? "Ik denk dat veel ondernemers chronisch positief zijn. Die houden altijd een sprankje hoop als ondernemer en doen alles voor onze zaken."

Landelijke actie

De actie is opgezet door de afdelingen van Koninlijke Horeca Nederland in Rotterdam en Den Haag, maar werd binnen no time landelijk uitgevoerd. "Ik vind het een goed statement. De KHN heeft natuurlijk al veel gesproken met de overheid en dat heeft geholpen, maar nog niet genoeg. We moeten voor een aandeel van de kosten opdraaien die we niet kunnen opvangen met 100 procent omzetverlies. De reserves zijn op, en een verleng steunpakket is enkel uitstel van executie."

