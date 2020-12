Automobiliste eindigt in sloot

Publicatie: ma 21 december 2020 04.43 uur

FEANWâLDEN - Een automobiliste is zondagnacht met haar voertuig in de sloot beland langs het Bûtefjild boven Feanwâlden. Het ongeval vond omstreeks 4.00 uur plaats. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen.

Bij aankomst van de politie en brandweer had de vrouw het voertuig al verlaten. Ze was met de schrik vrijgekomen. De automobiliste verliet een erf van een woning. Ze is daarna met lage snelheid in de sloot gereden aan de overkant van de weg.

