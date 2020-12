Dorpsbelang Rottevalle trakteert inwoners

Publicatie: zo 20 december 2020 17.35 uur

ROTTEVALLE - Dit jaar bestaat in Rottevalle dorpskrant It Slûske 40 jaar. Een leeftijd die het bestuur van Dorpsbelang niet geruisloos voorbij wilde laten gaan. Er is daarom een speciale jubileumeditie uitgekomen. Deze Glimmer (of in het Engels: Glossy) wordt, dankzij financiële steun van de Rottevalster Compagnons, aan alle inwoners van Rottevalle aangeboden als presentje richting de kerst.

Er zijn in de afgelopen vier decennia bijna 285 nummers van It Slûske bij de leden van Dorpsbelang in de bus gekomen. De gelegenheidsredactie (bestaande uit twee bestuursleden van Dorpsbelang en twee oud-redactieleden) moest daardoor heel selectief te werk gaan, maar is er toch in geslaagd om een tijdsbeeld te geven over al die jaren.

Naast een geschiedenis van It Slûske heeft de redactie een aantal mensen, die op de een of andere manier betrokken zijn geweest bij de dorpskrant, gevraagd om terug te blikken op hun ervaringen met It Slûske. Daarnaast wordt een aantal verdwenen rubrieken nieuw leven ingeblazen, en blikken dorpsgenoten terug op de afgelopen 40 jaar.

Al met al heeft het geleid tot een mooi overzicht van de geschiedenis van de dorpskrant met onder andere aandacht voor de geschiedenis en bewoners van Rottevalle, opmerkelijke zaken en dit alles aangevuld met prachtige foto's. De Glimmer is echt een cadeau voor en door Rottevalsters. Voor belangstellenden is de Glimmer te verkrijgen via het secretariaat van Dorpsbelang Rottevalle.