Noodverordening: grasveld in Twijzelerheide afgesloten

Publicatie: zo 20 december 2020 16.39 uur

TWIJZELERHEIDE - Het grasveld in het centrum van Twijzelerheide is vanaf heden afgesloten voor publiek. In de aanpak tot het terugdringen van overlast heeft burgemeester Oebele Brouwer besloten om via een noodverordening het veld af te sluiten.

Burgemeester Oebele Brouwer: "Wij zijn gisteren geconfronteerd met een ernstige vorm overlast op het veld aan de Elzen in Twijzelerheide. Dit betrof ernstige aantasting van de openbare orde, waaronder geluidsoverlast, groepvorming -op hoogtepunt ca. 50 personen-, zwaar vuurwerk, groot vuur met veel troep en alcoholgebruik."

De overlast in het dorp vindt al langer plaats. Afgelopen weken heeft veel overleg met politie en de BOA van de gemeente en betrokkenen in het dorp plaatsgevonden om de situatie beheersbaar te houden. Er is met de veiligheidsdiensten afgesproken binnen de tolerantiegrenzen niet bij ieder incident in actie te komen. Zaterdagnacht werd de grens overschreden. "Deze groep verpest het voor andere inwoners, die zich wel aan de regels houden", aldus Brouwer.

De burgemeester kondigde zondagmiddag de noodverordening af voor het veld aan de Elzen in Twijzelerheide. De burgemeester zette deze stap in nauw overleg met politie en het Openbaar Ministerie. De noodverordening gaat in op zondag 20 december om 16.30 uur. Het gebied is tot 4 januari iedere dag tussen 16.30 uur en 8.30 uur verboden terrein. Dit wordt tevens ter plaatse met borden aangegeven.