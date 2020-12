Hoogwerker ingezet om kat uit boom te redden

Publicatie: zo 20 december 2020 15.30 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd om 14.13 uur gealarmeerd voor een kat in de boom aan de Foswerd in Drachten. De kat zat zo hoog in de boom dat het dier met behulp van een hoogwerker eruit gehaald is.

De kat zat vanaf zaterdagavond in de boom en durfde niet meer naar beneden.

FOTONIEUWS