Brandweer blust kampvuur onder toeziend oog van ME

Publicatie: zo 20 december 2020 03.37 uur

TWIJZELERHEIDE - In de nacht van zaterdag op zondag heeft de brandweer in Twijzelerheide een kampvuur geblust. Al vanaf het begin in de avond was aan het Pleinpaed een vreugdevuur gesticht. Zowel jongeren als ouderen kwamen hier samen. Er werd muziek gedraaid, gedronken en zo nu en dan werd zwaar vuurwerk afgestoken.

De hele avond werd de situatie gedoogd door de autoriteiten. Rond middernacht werd de Mobiele Eenheid opgeroepen. Zij verzamelden zich eerst in Burgum en zijn even voor 2.00 uur naar Twijzelerheide gereden. Ook werd de politiehelikopter ingezet.

De brandweer werd vorige week gehinderd bij bluswerkzaamheden. Deze nacht heeft de ME een veilige werkomgeving gegarandeerd. Het veld werd door de politie en de ME leeggeruimd voordat de brandweer aan de slag ging. Eén persoon is door de politie gearresteerd en meegenomen naar het cellencomplex in Leeuwarden.

