Inzittenden slaan op de vlucht na eenzijdig ongeval

Publicatie: zo 20 december 2020 03.30 uur

DRACHTEN - Op de Lavendelheide in Drachten is zaterdagavond een vermoedelijk gestolen auto gecrasht. De inzittenden zijn hierna op de vlucht geslagen. De ter plaatse gekomen politie is meteen op zoek gegaan, maar zonder resultaat.

De auto had het ongeval geregistreerd en er werd automatisch contact gelegd met een alarmcentrale. Toen deze in het voertuig geen gehoor kreeg werden de hulpdiensten gealarmeerd. Ter plaatse werd de auto leeg aangetroffen.

Even later meldde een familielid van de eigenaar van het voertuig zich. Het voertuig zou eerder op de avond zijn gestolen van een oprit aan de Ropta in Drachten. Er is aangifte gedaan en de politie neemt de zaak in onderzoek. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig mee te nemen.

FOTONIEUWS