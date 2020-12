Bijzondere kerststal in Smalle Ee

Publicatie: za 19 december 2020 20.05 uur

SMALLE EE - Waar een klein dorp groot in is. Bij het haventje van Smalle Ee is deze maand een heuse kerststal opgebouwd. Alle figuren zijn met de kettingzaag gemaakt. Jozef en Maria en de wijzen uit het oosten zijn aanwezig met hun geschenken.

Ook de de ster in het oosten ontbreekt niet, en de ezel en de os zijn aanwezig. De huisjes symboliseren het dorp Bethlehem.

FOTONIEUWS