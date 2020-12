Telefoonabonnement vergelijken? Dat doe je zo!

Publicatie: vr 18 december 2020 11.10 uur

LEEUWARDEN - Is je abonnement afgelopen, dan is het verstandig om het niet zomaar door te laten lopen maar eerst te vergelijken. Laat je je abonnement doorlopen, is dit veel duurder dan verlenging of een nieuw abonnement. Ben je tevreden met je huidige telefoon, dan is een sim only ook een optie. Maar waar moet je nu echt op letten en hoe zorg je er voor dat je appels met appels blijft vergelijken?

Abonnementen

Wil je een goedkoop abonnement, dan kunnen we je verklappen dat je door te vergelijken op Telefoon.nl veel geld kunt besparen. Wist je bijvoorbeeld dat het goedkoopste mobiele abonnement maar zo’n 3 euro per maand kost? Hiermee kun je 100 minuten bellen of sms'jes versturen en soms krijg je er 500 MB aan data bij. Gebruik jij je telefoon alleen om te bellen of gebeld te worden, dan is dit een goedkope optie. Je vindt deze budget abonnementen bij dochterbedrijven van de providers, ook wel MVNO (een Mobile Virtual Network Operator) genoemd. MVNO’s zijn budget telecom aanbieders (zoals bijvoorbeeld Hollandsnieuwe, Ben, Simpel, Simyo, Youfone, Lebara of Budget Mobiel) die gebruik maken van de vier grote netwerken in Nederland te weten KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele 2.

Telefoon

Wist je dat je een telefoon niet persé rechtstreeks via een provider hoeft te kiezen? Vaak is dat namelijk duurder dan via een online telefoonaanbieder. Kies je wel voor een mobiele abonnement bij je provider, dan wordt in het maandbedrag de prijs van je bundel gerekend met daarbovenop de kosten van de telefoon (gedeeld door de looptijd). Hoe langer de looptijd van het abonnement, hoe lager je maandlasten natuurlijk. Wil je lagere maandlasten, dan is het ook een optie om vooraf al een deel van de telefoon betalen.

Welk netwerk kies je?

De keuze van het netwerk werkt zo; een 3G netwerk is langzamer dan een 4G netwerk en een 4G is weer langzamer dan 4G+. Vanaf volgend jaar worden er ook abonnementen op het 5G netwerk verwacht, daarmee kun je dan zelfs snelheden tot honderden MB/s halen. Kijk je vaak YouTube filmpjes, ben je verslaafd aan Facebook of online gaming, dan kies je het beste een snel netwerk.

In een bundel

Het aantal belminuten en het aantal MB’s bepalen samen je bundel en de hoogte/kosten van die bundel. Om een goede inschatting te maken, kun je het beste je gebruik van het afgelopen half jaar bekijken. Ging je vaak over je bundel heen (wat erg duur is) kies dan voor een wat grotere bundel. Uiteindelijk bespaar je daar kosten mee.

Sim only

Naast een abonnement met telefoon kun je ook voor een sim only kiezen. Misschien heb je een mobiel waar je blij mee bent, dan kun je zo veel op je kosten besparen. Weet je nog niet welk nieuw abonnement je wil, dan is een kortlopende sim only in plaats van je abonnement door te laten lopen, ook een goede en goedkope optie. Kies dan wel voor een sim only die je snel op kunt zeggen zodat je er niet perse heel lang aan vast hoeft te zitten. Heb je zowel een privé als zakelijk nummer, dan kun je voor een telefoon met dual-sim functie kiezen. Je hebt dan één smartphone waar je twee verschillende simkaarten in kunt plaatsen. Ook handig als je bijvoorbeeld een apart telefoon abonnement voor je gezin of familie wilt gebruiken.