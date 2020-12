Agenten bekeuren dubbel bij coronafeest

Publicatie: do 17 december 2020 15.09 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdagnacht een einde gemaakt aan een coronafeest in een bedrijfspand in Drachten. Omstreeks 3.00 uur kwamen de agenten ter plaatse na een overlastmelding. Daar constateerden de agenten dat er een groep in het pand aanwezig was en voor de nodige overlast zorgde.

In het pand werd een achttal personen aangetroffen, welke de coronaregels niet in acht namen. Deze personen hebben een bekeuring ontvangen. Het achttal werd gesommeerd om het pand te verlaten.

Een half uur later constateerden agenten dat er wederom meerdere personen in het pand aanwezig waren. Deze personen zijn opnieuw bekeurd. De eigenaar van het pand is op de hoogte gebracht dat de gemeente in kennis wordt gesteld.