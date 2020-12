Werkstraf voor leveren fatale vuurwerkbom Morra

Publicatie: do 17 december 2020 14.26 uur

LEEUWARDEN - De 32-jarige Anjumer die de vuurwerkbom heeft geleverd die op 31 december 2018 het leven heeft gekost van de 41-jarige Nutte Cuperus uit Morra, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaar.

Anjumer wist niet van snellont af

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 20 maanden cel, plus 10 maanden voorwaardelijk. Het OM hield de Anjumer als verkoper van de zware vuurwerkbom, een zogeheten ‘shell’ of mortierbom, verantwoordelijk voor het fatale ongeval. In tegenstelling tot het OM ging de rechtbank er vanuit dat de Anjumer niet wist dat de mortierbom die door het slachtoffer was afgestoken een zogeheten snellont had – een snel brandend lont waardoor het explosief vrijwel meteen nadat het is aangestoken ontploft.

Langzaam brandend lont

De Anjumer had verklaard dat hij eerder zelf een bom tot ontploffing had gebracht en toen, nadat hij de lont had aangestoken, tijd genoeg had om op een afstandje te gaan staan. Waarschijnlijk had de bom die hij heeft afgestoken een langzaam brandend lont. De rechtbank acht wel bewezen dat de Anjumer aan Kuperus en een vriend, een 42-jarige inwoner van Morra, vuurwerkbommen heeft verkocht zonder uit te leggen hoe ze er mee om moesten gaan en zonder te wijzen op de gevaren.

51 knalpatronen voorhanden

Verder heeft de man een grote hoeveelheid vuurwerk – 51 knalpatronen – voorhanden gehad. De rechtbank hield er rekening mee dat hij ook lijdt onder de gevolgen en dat hij nooit heeft gewild dat Kuperus om het leven zou komen. De 42-jarige Morraster kreeg een werkstraf van 120 uur. Hij heeft volgens de rechtbank meerdere vuurwerkbommen opgeslagen in zijn loods. Het OM was uitgegaan van het bezit van één vuurwerkbom en eiste 60 uur werkstraf.

Zoon vrijgesproken

De 42-jarige en Kuperus hadden de mortierbom samen gekocht, het was ook de bedoeling dat ze samen de bom tot ontploffing zouden brengen. Volgens de Morraster waren zijn zoon en Kuperus voor hij het goed en wel in de gaten had naar buiten gegaan en hadden ze de bom afgestoken zonder op hem te wachten. Kuperus overleed doordat het explosief vrijwel meteen nadat de lont was aangestoken tot ontploffing kwam. De zoon van de Morraster, nu 17 jaar oud, werd door de kinderrechter vrijgesproken van het in bezit hebben van de bom.

Schadevergoeding van 150.000 euro

De jongen heeft Kuperus bijgeschenen toen deze de lont aanstak. De kinderrechter concludeerde dat de jongen geen uitvoeringshandelingen heeft verricht. Het tragische ongeval had een enorme impact op het dorp. De rechtbank bepaalde twee weken geleden al voor de behandeling van de strafzaak dat de schadevordering van de weduwe van Kuperus te ingewikkeld was voor behandeling in een strafzaak. De vrouw vordert 150.000 euro van de man die de bom verkocht. Die kwestie moet bij de burgerlijke rechter worden uitgevochten.