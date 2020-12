Grote hoeveelheid hennepafval gedumpt

Publicatie: do 17 december 2020 13.26 uur

DRACHTEN - Op twee plekken in Drachten is donderdag een grote hoeveelheid hennepafval aangetroffen. Vermoedelijk is het in de nacht van woensdag op donderdag daar gedumpt. Tientallen vuilniszakken lagen op het Zuiderend langs de A7 en twee kilometer verderop op een parkeerplaats aan de Súderskarren.

Het afval werd aangetroffen na meerdere meldingen die bij de politie waren binnengekomen. In de zakken zat vooral potgrond, maar ook resten van henneptenten en luchtslangen. Medewerkers van Gemeente Smallingerland zijn ter plaatse gekomen om de zakken op te ruimen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

