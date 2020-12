Boa's voelen zich veiliger met bodycams

Publicatie: wo 16 december 2020 21.00 uur

DRACHTEN - De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Smallingerland voelen zich veilig met de bodycams, die ze tijdens het werk op de borst met zich meedragen. Vanuit een centrale kijken beveiligers live met de boa's mee. In voorkomende gevallen kan direct hulp van de politie of andere diensten worden ingeschakeld. Burgemeester Jan Rijpstra vertelde naar aanleiding van vragen van ELP-raadslid Gatso Lamsma dat de ervaringen tot nu toe positief zijn.

De proef met de bodycamera's is begin september gestart en duurt nog de hele maand december. Burgemeester en wethouders vroegen om verlenging van de proef om ervaringen tijdens de feestdagen ook mee te nemen. Weliswaar maakt de coronacrisis dat bijvoorbeeld het uitgaansleven volledig plat ligt, maar "we pakken deze maand er toch graag bij", aldus Rijpstra.

Uit een rondgang langs alle betrokkenen blijkt dat van de bodycams een preventieve werking uitgaat. "Voor de jeugd is zich bewust dat ze gefilmd kunnen worden. Jongeren waarschuwen elkaar daar ook voor", vertelt Rijpstra, die zelf al een keer met de boa's meeliep om te horen hoe het ging. "We hebben geen negatieve reacties gehad. Eind januari of begin februari verwachten we de uitkomsten van de evaluatie."