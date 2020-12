Lockdown: druk op weg, wel stilte in winkelstraat

Publicatie: wo 16 december 2020 19.13 uur

DRACHTEN - De lockdown laat een wisselend beeld zien in de regio Hoewel er best veel verkeer op de weg is, is het op sommige plekken erg rustig. Vooral in het winkelcentrum van Drachten hangt een serene rust. De parkeerplaatsen zijn leeg en het is stil. Het winkelcentrum heeft veel winkels die de deuren moesten sluiten. De Wibra en Action waren gesloten en de Hema in Drachten sluit donderdag ook de deuren.

In de kleinere dorpen is het rustiger maar het is niet zo stil als in de eerste lockdown. Vooral in de dorpen zijn er minder winkels gesloten omdat de 'essentiële winkels' de boventoon voeren. En dat zijn er nogal wat: van drogisterij tot dierenwinkel en van supermarkt tot opticiën.

