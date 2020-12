MS-patiÃ«nt bedreigt begeleider wooncentrum

MS-patiënt bedreigt begeleider wooncentrum

Publicatie: wo 16 december 2020 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (58), bewoner van wooncentrum de Noorderbrug in Drachten, is woensdag bij verstek wegens bedreiging van een begeleider door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 1000 euro. De man moet 1000 smartengeld aan de begeleider betalen. De bedreiging heeft veel impact op hem gehad.

Mes in tafel gestoken

De begeleider kwam ‘s nachts op de kamer van de Drachtster, die op dat moment nog bezoek had. Toen de begeleider vroeg of het bezoek bleef slapen, ging de Drachtster volledig door het lint. De man stond op, pakte een mes en dreigde de begeleider “kapot” te steken. Vervolgens stak hij het mes in de tafel.

Werkplezier verloren

De begeleider heeft nadien veel last gehad van het voorval. De man zei op de zitting dat hij zijn werkplezier is verloren, dat hij angstig is geworden en het vertrouwen in zijn medemens is verloren. Hij moest in therapie. Hij verweet de verdachte, die niet naar de zitting was gekomen, dat die nooit zijn excuses heeft aangeboden. De man hoopte dat de verdachte, die MS heeft, een behandeling kon ondergaan om zijn agressie onder controle te krijgen.

Situatie 'extra bedreigend'

De verdachte woont nog steeds bij Noorderbuurt. De begeleider werkt er ook nog, maar hij hoeft met de ander in contact te komen. Omdat er geen advies lag, kon de rechter ook geen behandeling opleggen. De rechter vond dat de situatie 'extra bedreigend' was omdat er een mes in het spel was. Behalve de 1000 euro smartengeld moet de verdachte ook het opgesoupeerde eigen risico van de zorgverzekering aan de begeleider betalen.