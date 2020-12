'Schuldeisers direct informeren over hulptraject'

Publicatie: wo 16 december 2020 17.23 uur

DRACHTEN - Mensen met schulden moeten zo snel mogelijk worden geholpen en schuldeisers moeten direct worden geïnformeerd dat zij bij de gemeente in beeld zijn. Met die suggestie kwam André van Leeuwen van de Socialistische Partij (SP) dinsdagavond in de Ronde Tafel-bijeenkomst van de gemeenteraad van Smallingerland. Nu nog gebeurt het dat de woningbouwvereniging een gerechtelijk bevel tot betaling van de huur stuurt, terwijl het schuldhulpverleningstraject op punt van beginnen staat, aldus Van Leeuwen.

"Mensen met schulden lopen tegen betaaltermijnen op en op onze beurt verwijzen wij ze naar wetten en regels. We gaan ervan uit dat mensen gemakkelijk aan informatie kunnen komen, maar als het zo gemakkelijk was geweest, dan waren de mensen niet in de positie gekomen, waarin ze op dat moment zitten", aldus Van Leeuwen.

In het nieuwe jaar zijn gemeenten verplicht om binnen acht weken na een eerste gesprek tot passende hulpverlening te komen. Dat wordt geregeld in de verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Smallingerland 2021, waarover de gemeenteraad nog dit jaar moest beslissen. Volgend jaar stelt de gemeente een integraal beleidsplan op, waarin de schuldhulpverlening voor de eigen inwoners zo goed mogelijk wordt geregeld.

"Met die termijn van acht weken is op zich niks mis. Het gaat er om dat woningbouwstichting en ook zorgverlening zo vroeg mogelijk een signaaltje krijgen dat mensen met schulden bij de gemeente in beeld zijn. Het stabiliseren van de schuldenlast moet zo vroeg mogelijk beginnen", aldus Van Leeuwen.