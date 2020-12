Smallingerland onderzoekt funderingsprobleem veenweide

Publicatie: wo 16 december 2020 17.21 uur

DRACHTEN - Smallingerland gaat komend jaar onderzoeken hoeveel gedupeerden schade aan hun fundering hebben als gevolg het inklinken van het Friese veenweidegebied. Betrokken inwoners kunnen zich melden bij het zogeheten funderingsloket. Zowel agrariërs als particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor de schade, die ontstaan is door het jarenlang laag houden van het grondwaterpeil ten behoeve van de landbouw. De raadsfracties van Groen Links, D66 en de PvdA pleiten er voor dat de overheid in dit stuk van zaken haar verantwoordelijkheid neemt.

Betrokken eigenaren staan met lege handen, aldus de fracties van Groen Links, D66 en de PvdA willen dat de gemeente initiatief toont in de veenweideproblematiek. Tijdens Het Debat kwamen ze met een motie van die strekking. Niet alle raadsleden waren even happig over het feit dat de overheid de beurs moet trekken.

Wethouder Le Roy ziet de funderingsproblematiek als een groot vraagstuk. "Het gaat om puzzelstukken waar we het begin nog niet hebben gezien. Deze maand is net een loket geopend voor mensen die vragen over hun problemen met de fundering hebben. Over de verantwoordelijkheid denken we nog niet na, maar dat komt wel. De rijksoverheid heeft daar zeker een rol in, maar ook andere partijen. Er is geen eenduidige veroorzaker, in Friesland is dat Wetterskip Fryslân, maar de provincie regelt grondwaterontrekkingen en gemeenten hebben ook hun verantwoordelijkheid. We moeten niet direct zwartepieten, maar als overheden samen een oplossing zoeken."

De zeven gemeenten in het Friese veenweidegebied maken samen een beleidsstuk voor de komende tien jaar. Op verschillende manieren wordt de problematiek aangepakt. De landbouw zou plaats moeten maken voor natuur en economische activiteiten zoals recreatie. Elk afzonderlijke gemeenten kan haar visie geven, terwijl het ook mogelijk is dat raadsfracties zich laten horen. De provinciale plannen zijn globaal en worden de komende jaren verder uitgewerkt.